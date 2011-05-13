Крим і Шотландія хочуть співпрацювати у сфері туризму

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ і міністр Великої Британії у справах Європи Девід ЛІДІНГТОН домовилися розвивати співпрацю у сфері туризму між кримською автономією і Шотландією, яка користується найбільшою автономією з усіх країн, що складають Сполучене королівство, повідомила прес-служба кримського уряду.

Такі домовленості були досягнуті у Лондоні.

«Британський уряд вважає, що відносини між Україною і ЄС потрібно інтенсивно розвивати, і в рамках цього ми надаємо велике значення розвитку відносин з Кримом. Ми готові заохочувати контакти Криму з Шотландією. Я особисто із задоволенням сприятиму цим зв`язкам», - сказав ЛІДІНГТОН.

ДЖАРТИ, зі свого боку, зазначив, що обмін досвідом у розвитку рекреаційної сфери буде корисний обом регіонам.

Глава уряду Криму заявив, що після того, як президент України Віктор ЯНУКОВИЧ фактично визначив Крим як територію пріоритетного розвитку, автономія стала одним із найпривабливіших для інвестицій регіонів країни.

ДЖАРТИ запевнив, що в Криму зарубіжним інвесторам будуть забезпечені комфортні умови для роботи.