Севастополь підтримає створення в Балаклаві цілорічного курорту

Севастопольська міська державна адміністрація має намір затвердити проект Balaklava Green, що передбачає створення в Балаклаві цілорічного курорту, заявив журналістам керівник СМДА Володимир ЯЦУБА.

«Оскільки урядом України ухвалено рішення про фінансування будівництва в Балаклаві очисних споруд за рахунок держбюджету, 23 листопада буде розглянуто остаточно проект "Балаклава Грін". Проект треба приймати і розвивати Балаклаву в тому вигляді, в якому затверджено проект», - сказав ЯЦУБА.

Проект рекреаційного курорту Balaklava Green представляла на кількох міжнародних інвестиційних форумах. Проект створено на принципах «зеленого» (екологічного) девелопмента, і він передбачає створення унікального для України за своїм масштабом та інноваційними інженерними рішеннями цілорічного рекреаційного курорту. Обсяг передбачуваних інвестицій у розвиток проекту становить більш як 1 млрд. дол..

У розвиток проекту вже вкладено близько 80 млн. грн. Зокрема, в 2011 році в рамках реалізації проекту Balaklava Green виконано: інженерно-геологічні дослідження на ділянках майбутнього курорту - Гасфорт, Кадикой, Псилерахи; проектно-дослідницькі роботи з формування прибережної смуги з виходом у бік моря в районі Васильєвої Балки; науково-дослідні та проектно-дослідницькі роботи з визначенням і розрахунку електричних навантажень споживачів, з визначення розрахункових навантажень і принципової схеми газопостачання; концепція водопостачання і водовідведення проектованого курортного комплексу.

Крім того, як планується, в рамках проекту Balaklava Green буде побудовано найбільший в Східній і Центральній Європі аквапарк (площею 60 тис. кв. м), спортивний комплекс з олімпійським басейном, багатофункціональна крита арена, яхт-клуб. Розважальна інфраструктура курорту буде представлена також амфітеатром, театром, кінотеатрами, музеєм історії та культури Балаклави. Крім цього, планується побудувати близько 90 ресторанів і кафе. На території більш як 120 га буде створено ландшафтний парк.