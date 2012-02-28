Дострокове голосування з виборів президента РФ провели на Ай-Петрі
22:40, 28 лютого 2012Крым
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Члени виборчкому приїхали на ГАЗ-66
Дострокове голосування з виборів президента Росії відбулося в одному з віддалених підрозділів Чорноморського флоту РФ, розташованому в гірській місцевості на плато Ай-Петрі в Криму, де військові зв`язківці несуть цілодобове чергування, повідомив начальник відділу інформаційного забезпечення Чорноморського флоту РФ капітан 1-го рангу Вячеслав ТРУХАЧОВ.
Дострокове голосування проведено відповідно до рішення Центральної виборчої комісії Росії.
Члени дільничної виборчої комісії, до списків якої внесені підрозділи зв`язку флоту, були доставлені до виборців у важкодоступний район на автомобілі підвищеної прохідності ГАЗ-66.
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