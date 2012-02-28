Дострокове голосування з виборів президента РФ провели на Ай-Петрі

Дострокове голосування з виборів президента Росії відбулося в одному з віддалених підрозділів Чорноморського флоту РФ, розташованому в гірській місцевості на плато Ай-Петрі в Криму, де військові зв`язківці несуть цілодобове чергування, повідомив начальник відділу інформаційного забезпечення Чорноморського флоту РФ капітан 1-го рангу Вячеслав ТРУХАЧОВ.

Дострокове голосування проведено відповідно до рішення Центральної виборчої комісії Росії.

Члени дільничної виборчої комісії, до списків якої внесені підрозділи зв`язку флоту, були доставлені до виборців у важкодоступний район на автомобілі підвищеної прохідності ГАЗ-66.