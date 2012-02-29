Погода на перший день весни

1 березня у східній частині України, Криму та Приазов`ї, а вдень і в західних областях хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг, на заході з дощем. На решті території держави мінлива хмарність, без істотних опадів, повідомив Укргідрометцентр.

На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с, у південній частині місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, у північних та центральних областях до 10° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, на заході 1-6° тепла; у Карпатах впродовж доби 7-12 морозу; на Південному узбережжі Криму вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

У Київській області у четвер - без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Києві температура вночі 6-8° морозу, вдень близько 0°.