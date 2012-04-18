Позашляховики поганяють у Криму
10:26, 18 квітня 2012Крым
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Ралі по гравійній трасі
Автогонщики з різних міст України зберуться на перший етап Кубка країни з ралі «Ралі Чорномор» 20-21 квітня в селищі Чорноморське в Криму, повідомили організатори змагань.
«Особливістю етапу є те, що класичне ралі з гравійним покриттям траси проводиться в Криму вперше», - відзначили вони.
Загальна дистанція гонки становить 104 кілометри, з них 80 - швидкісна дистанція.
Гонки проходять в форматі класичного ралі, передбачають не тільки проїзди по швидкісним ділянкам, але і проїзд ділянок рівномірного руху по карті-легенді.
Планується, що в змаганнях візьмуть участь майже 30 екіпажів.
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