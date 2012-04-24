Іспит у виші Керчі коштує $200

Співробітники міліції затримали викладача вишу в Керчі, який вимагав у студента 1,6 тис. гривень за допомогу в здачі державних іспитів, прокуратура порушила кримінальну справу, повідомила прес-служба кримського управління МВС, не уточнивши назву учбового закладу.

"Знаходячись на посаді старшого викладача, педагог вимагав від студента вишу хабар за сприяння при здачі державних екзаменов. Затримання відбулося за заявою студента", - говориться в прес-релізі.

Справу відкрили за частиною 1 статті 368 КК (отримання хабара). Її санкція - штраф, або до року виправних робіт, або до шести місяців арешту з позбавленням протягом трьох років права обіймати певні посади.