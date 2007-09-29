У Севастополі відмінили заняття у школах 1 жовтня

Севастополь. 29 вересня. УНІАН. У Севастополі 1 жовтня занять у школах у зв’язку із проведенням у неділю парламентських виборів не буде.

Як пише газета „Слава Севастополя”, таке рішення міське управління освіти і науки прийняло у зв’язку з тим, що при проведенні виборів народних депутатів України 30 вересня приміщення навчальних закладів (принаймні, значної частини з них) використовуються під виборчі дільниці.

Водночас, за інформацією міського управління освіти і науки, відміна занять наступного понеділка на навчальному процесі не позначиться, оскільки пропущені уроки учні у школах-„пятиденках” відпрацюють у суботу або у вільний від занять день.