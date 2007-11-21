4,5 км Тузли очищено від нафтопродуктів

Станом на 7 годину сьогодні, 21 листопада, доля 19 моряків залишається невідомою, пошуки тривають.

Зведеним підрозділом МНС, Міноборони та працівниками приватного підприємства "Консоль" загальною чисельністю 274 чол. та 10 одиниць техніки 20 листопада на острові Коса Тузла проведено очищення близько 1 км берегової смуги від нафтопродуктів. Зібрано нафтопродуктів у суміші з піском та водоростями загальною масою близько 520 т та завантажено для подальшого транспортування 670 т.

Загальна маса зібраної суміші з нафтопродуктами з початку виконання робіт складає 2 тис. 762 т та очищено близько 4,5 км берегової смуги Тузли.

Силами МНС проведено очищення: прибережної смуги с. Героївське довжиною 1 км від нафтопродуктів, зібрано близько 6 т суміші; прибережної смуги від пляжу Московського до мису Зміїний довжиною 2 км, зібрано близько 28 т суміші; прибережної смуги бухти Булганак від с. Юркіне до мису Тархан, зібрано близько 11 т суміші; прибережної смуги у районі Керч-Фортеця довжиною 1 км, зібрано близько 14 т суміші.

Зібрані суміші підготовлені для відправлення до Керченського морського торгівельного порту для подальшого транспортування та утилізації.

З метою проведення моніторингу стану забруднення прибережної смуги Керченської протоки співробітниками Державної Азово-Чорноморської інспекції, організовано патрулювання, за результатами якого виявлено забруднення: прибережної захисної смуги від с. Юркіно до мису Тархан довжиною 7 км та шириною до 1м; прибережної захисної смуги Керченської протоки в районі фортеці "Єнікале" (с. Сипягіно), довжиною 20 м, шириною 0,5 м; прибережної захисної смуги Азовського моря в районі с. Підмаячне від пансіонату "Світло маяка" до поромної переправи, довжиною 800 м, шириною 0,5 м; прибережної захисної смуги Азовського моря в районі с. Опасне біля рибгоспу ім. Войкова довжиною 20 м, шириною 0,5 м.

Справка. 11 листопада в акваторії Азово-Чорноморського басейну внаслідок посилення вітру до 30 м/с та хвилювання моря 5-6 балів (висота хвилі - до 5м) виникли надзвичайні події із 13 морськими суднами, з яких 5 - затонуло, а 8 суден потрапило на мілину. У результаті проведених пошуково-рятувальних робіт було врятовано 58 членів екіпажів та знайдено тіла 4 загиблих матросів з судна "Нахічевань".