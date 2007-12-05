У Криму не хочуть ні молока, ні м`яса

Управлінню ветеринарної медицини в Криму доручено прийняти заходи, що виключають переміщення і випас неідентифікованої великої рогатої худоби і реалізацію від нього м`яса і молока.

Крім цього, кримському Управлінню ветмедіцини доручено здійснювати видачу ветеринарних супровідних документів на м`ясо крупної і дрібної худоби відповідно до ветеринарно-санітарних вимог.

Як повідомляє прес-служба Ради міністрів Криму, за десять місяців поточного року на території АРК треба було проїдентіфіцировать 103,4 тис. голів великої рогатої худоби, але фактично за цей період проїдентіфіцировано всього 47,7 тис. голів.

Члени Ради міністрів АРК доручили керівникам райдержадміністрацій до 1 січня 2008 року прийняти заходи для виконання графіка робіт по ідентифікації великої рогатої худоби в автономії.