У Криму сьогодні загинули 6 чоловік

Сьогодні в Криму на трьох пожежах загинули 6 чоловік.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України в автономії, за попередніми даними, причина цих пожеж - куріння в ліжку в нетверезому стані.

Так, в кримському селищі Кіровській на пожежі загинув 39-річний чоловік. Попередня причина пожежі – куріння в ліжку, вірогідною причиною смерті послужило отруєння продуктами горіння.

У цьому ж селищі на пожежі загинули відразу троє людей. При цьому площа пожежі становила всього близько трьох квадратних метрів. Вірогідна причина пожежі і загибелі людей встановлюється. ”За словами сусідів, в будинку загиблого розпивали спиртні напої, тому як основна версія розглядається куріння в ліжку в нетверезому стані”, - повідомили в МНС.

Ще одна пожежа, що призвела до загибелі двох людей, сталася в Красноперекопському районі Криму. На місці пожежі були знайдені загиблі жінка (1952 року народження) і чоловік (1948 року народження). «Точну причину пожежі і причину смерті людей встановить слідство, але, за попередньою версією, причиною пожежі стало куріння в ліжку», - зазначили в прес-службі кримського Главку МНС.