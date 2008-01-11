Пресс-конференція начальника Головного управління Пенсійного фонду України в АРК

12 січня - 11.00. Пресс-конференція начальника Головного управління Пенсійного фонду України в АРК Миколи Ткаченко на тему: «Нове пенсійне забезпечення». У прес-конференції також візьмуть участь заступники начальника Управління Пенсійного фонду Марина Щербіна і Ніна Петровськая. Місце проведення: зал засідань Ради міністрів АРК (1 поверх).

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