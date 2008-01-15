Прес-конференція: ”Спроби витіснення ЧФ з Криму як чинник консолідації проросійських сил”

16 січня - 11.00. Прес-конференція представників громадської організації "Патріотична ініціатива" на тему: "Спроби витіснення Чорноморського флоту з Криму як чинник консолідації проросійських сил на півострові". В Інформаційному прес-центрі (вул. Севастопольська, 8, к.106). У прес-конфренції беруть участь: Валерій Под`ячий - голова громадської організації "Патріотична ініціатива"; Володимир Понін - голова суспільного об`єднання "За єдину Русь" (м. Севастополь); Костянтин Книрік - громадянин України.

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