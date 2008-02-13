Фонд Ахметова допоможе багатодітним сім`ям Криму

Добродійний фонд «Розвиток України» в рамках ініціативи Президента України Віктора ЮЩЕНКА «Зігрій любов`ю дитини» виступив з пропозицією реалізувати в Криму проект добродійної допомоги багатодітним сім`ям.

Сьогодні директор Добродійного фонду «Розвиток України» Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ і голова Ради міністрів АРК Віктор ПЛАКИДА і підписали меморандум про співпрацю.

Як повідомили УНІАН в прес-службі уряду Криму, фонд «Розвиток України» узяв на себе зобов`язання з придбання житла багатодітним сім`ям півострову, в яких виховуються десять і більше неповнолітніх дітей.

А.ЗАБОЛОТНИЙ повідомив, що благодійний фонд виділив 15 млн. грн. на програму забезпечення житлом багатодітних сімей в чотирьох регіонах України – Донецькій, Луганській, Запорізькій областях і Автономній Республіці Крим. У 2008 році в Криму 6 таких сімей одержать упорядковане житло.

Зі свого боку Радмін «сприятиме ініціативам фонду, об`єднанню зусиль суспільних і державних установ і організацій в цьому напрямі».

Меморандум про співпрацю передбачає формування і підтримку соціального партнерства і взаємної довіри між державними установами і добродійним фондом.