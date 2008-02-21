Вийшов в світ караїмський словник

Вийшов в світ караїмсько-російський і російсько-караїмський словник Захарія Синані.

Цей словник опублікований вперше і фіксує стан мови кримських караїмів в середині 20 століття.

Синані закінчив роботу над словником ще в 1965-му році, але опублікувати його у той час не вдалося.

При підготовці сучасного видання словника у роботу Синані внесли доповнення. Вперше запропонована класифікація парних слів, є дані по лексичному складу, синонімам та ін. Ці матеріали представляють інтерес не тільки для мовознавців, але і в плані історії і походження караїмів.

В Євпаторії словник активно використовуватиметься при вивченні мови в школі національно-культурного караїмського товариства «Кардашлар», яка скоро відновить заняття. Також словник стане доповненням до підручника Гелеля Ялпачика «21 урок караїмської мови».

Євпаторійський портал "Каламіт"