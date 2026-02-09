Українці зможуть оформити декларацію з лікарем онлайн, - МОЗ

В Україні завершено бета-тестування кабінету пацієнта. Відтепер українці можуть оформити чи змінити дані в декларації з лікарем онлайн.
Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я. Цифрова платформа пройшла перевірку за участі пацієнтів та медиків і вже готова до розширення.
Зазначається, що кабінет доступний для всіх повнолітніх українців, а також для підлітків віком від 14 до 18 років за наявності власного електронного підпису.
Як поінформували в МОЗ, підлітки можуть самостійно увійти у кабінет та переглядати свої дані, а за умови підтвердженої цивільної дієздатності (та наявності відповідних документів) – подавати декларацію та вносити необхідні зміни у свої персональні дані за потреби.
Що вже доступно в Особистому кабінеті пацієнта?
- перегляд та оновлення персональних даних в електронній системі охорони здоров’я;
- перегляд чинних та попередніх декларацій з лікарем;
- пошук лікаря та подання декларації онлайн – без візиту до медзакладу;
- управління доступами електронних кабінетів, яким ви надали дозвіл на обробку своїх персональних даних.
У міністерстві додали, що зараз у кабінеті пацієнта доступні ваші персональні дані та декларації. Доступ до медичної картки (аналізів, рецептів та діагнозів) зʼявлятиметься поступово – на наступних етапах.
Декларація з лікарем: що треба знати
Декларація про вибір лікаря – це документ, який підтверджує право пацієнта самостійно обрати лікаря первинної медичної допомоги, пояснили в МОЗ.
Згідно з цим документом, пацієнт обирає лікаря, який буде стежити за його здоров’ям. Водночас лікар бере на себе відповідні професійні зобов’язання.
Послуги в межах Програми медичних гарантій оплачує держава через Національну службу здоров’я України (НСЗУ). Таким чином, декларація забезпечує прозорі відносини пацієнта з лікарем та медичною сферою загалом.
Нагадаємо, що влітку 2024 року в уряді заявили, що у державному застосунку "Дія" відображатимуться медичні дані громадян. Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову
Українці зможуть зареєструвати себе як пацієнта в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ), а також обрати сімейного лікаря, подати чи розірвати декларацію.