Українці зможуть оформити декларацію з лікарем онлайн, - МОЗ

Більше не потрібно йти до лікарні, щоб подати декларацію лікарю чи оновити номер телефону в електронній системі охорони здоров’я.

В Україні завершено бета-тестування кабінету пацієнта. Відтепер українці можуть оформити чи змінити дані в декларації з лікарем онлайн.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я. Цифрова платформа пройшла перевірку за участі пацієнтів та медиків і вже готова до розширення.

Зазначається, що кабінет доступний для всіх повнолітніх українців, а також для підлітків віком від 14 до 18 років за наявності власного електронного підпису.

Відео дня

Як поінформували в МОЗ, підлітки можуть самостійно увійти у кабінет та переглядати свої дані, а за умови підтвердженої цивільної дієздатності (та наявності відповідних документів) – подавати декларацію та вносити необхідні зміни у свої персональні дані за потреби.

Що вже доступно в Особистому кабінеті пацієнта?

перегляд та оновлення персональних даних в електронній системі охорони здоров’я;

перегляд чинних та попередніх декларацій з лікарем;

пошук лікаря та подання декларації онлайн – без візиту до медзакладу;

управління доступами електронних кабінетів, яким ви надали дозвіл на обробку своїх персональних даних.

У міністерстві додали, що зараз у кабінеті пацієнта доступні ваші персональні дані та декларації. Доступ до медичної картки (аналізів, рецептів та діагнозів) зʼявлятиметься поступово – на наступних етапах.

Декларація з лікарем: що треба знати

Декларація про вибір лікаря – це документ, який підтверджує право пацієнта самостійно обрати лікаря первинної медичної допомоги, пояснили в МОЗ.

Згідно з цим документом, пацієнт обирає лікаря, який буде стежити за його здоров’ям. Водночас лікар бере на себе відповідні професійні зобов’язання.

Послуги в межах Програми медичних гарантій оплачує держава через Національну службу здоров’я України (НСЗУ). Таким чином, декларація забезпечує прозорі відносини пацієнта з лікарем та медичною сферою загалом.

Нагадаємо, що влітку 2024 року в уряді заявили, що у державному застосунку "Дія" відображатимуться медичні дані громадян. Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову

Українці зможуть зареєструвати себе як пацієнта в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ), а також обрати сімейного лікаря, подати чи розірвати декларацію.

Вас також можуть зацікавити новини: