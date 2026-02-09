Під час бойового завдання загинув екіпаж вертольота Мі-24

У бригаді розповіли, що члени екіпажу були справжніми патріотами, гідними людьми та офіцерами з великої літери.

Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж українського гелікоптера Мі-24.

Про це повідомила 11 окрема бригада армійської авіації "Херсон". Подробиці трагедії не розкриваються.

"З болем повідомляємо про непоправну втрату. З бойового завдання не повернулися наші побратими – екіпаж гелікоптера Мі-24. Лише найкращі сини України здатні так героїчно боронити Батьківщину і відчайдушно битися в небі з окупантом", – йдеться у повідомленні.

В бригаді зазначають, що члени екіпажу були справжніми патріотами, гідними людьми та офіцерами з великої літери.

"Ця втрата є великим болем... Для нас вони навіки залишаться в небі... Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким полеглих Героїв. Вони любили небо і Україну. Вічного польоту! Честь!" – додали в бригаді.

Загибель захисників українського неба

Як повідомляв УНІАН, у ніч із 17 на 18 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання сталася катастрофа з українським вертольотом Мі-24.

Унаслідок аварії загинув увесь екіпаж, зокрема його командир – Герой України Олександр Шемет, відомий як пілот, який здійснив останній авіапрорив до заблокованого росіянами заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Брат військового Юрій Шемет у коментарі "Суспільному" зазначав, що того вечора екіпаж отримав наказ вилетіти для перехоплення російських ударних безпілотників Shahed.

