Рада готується ухвалити закон про відстрочку для військових по 'Контракту 18–24', – нардеп

Верховна Рада України планує ухвалити законопроєкт, який надаватиме відстрочку для військових, які підписали "Контракт 18-24". Про це розповів нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВР з нацбезпеки і оборони Федір Веніславський в етері "Ранок.Live".
"Я думаю, що на цьому пленарному тижні, який розпочинається завтра, в нас є всі шанси (проголосувати, – УНІАН) законопроєкт, який давно вже підготовлений. І молоді люди, які відслужили один рік, матимуть право на 12 місяців відпочинку й не будуть знову мобілізовані ні до яких складових Сил оборони", – сказав Веніславський.
Він нагадав, що за Законом України про військовий обовʼязок та військову службу, молоді люди від 18 до 25 років, які підлягають призову на військову службу і які за станом здоровʼя придатні – мають статус призовників. Вони не підпадають під мобілізацію. Але якщо людина такого віку отримала військово-облікову спеціальність, відслужила в збройних силах, то вона переходить з категорії призовників у категорію військовозобовʼязаних.
"І на цю категорію громадян України вже поширюється закон про мобілізаційну підготовку, вони можуть бути мобілізовані. Відповідно, ті молоді люди, які мали контракт, рік послужили, вони вже є на сьогодні військовозобовʼязаним. І після закінчення контракту, вони можуть бути мобілізовані. Ми з самого початку, коли запроваджували контракт для таких молодих людей, говорили, що вони матимуть право на відпочинок й не будуть мобілізовані протягом року. Цей законопроєкт напрацьований і був готовий до розгляду ще в січні", – додав Веніславський.
Мобілізація в Україні: важливі новини
Раніше Веніславський також анонсував рішення, яке дозволило б мінімізувати кількість конфліктів з ТЦК і питання самовільного залишення частини. За його словами, цим питанням займається міністр оборони України.
Тим часом Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував комплексний іспит для мобілізованих військовослужбовців, які нещодавно прибули з навчальних центрів. За його словами, це дасть змогу виявити прогалини в навичках мобілізованого та донавчити його перед виконанням бойових завдань.