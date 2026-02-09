Рада готується ухвалити закон про відстрочку для військових по 'Контракту 18–24', – нардеп

Наразі всі, хто відслужив рік за таким контрактом, можуть бути мобілізовані.

Верховна Рада України планує ухвалити законопроєкт, який надаватиме відстрочку для військових, які підписали "Контракт 18-24". Про це розповів нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВР з нацбезпеки і оборони Федір Веніславський в етері "Ранок.Live".

"Я думаю, що на цьому пленарному тижні, який розпочинається завтра, в нас є всі шанси (проголосувати, – УНІАН) законопроєкт, який давно вже підготовлений. І молоді люди, які відслужили один рік, матимуть право на 12 місяців відпочинку й не будуть знову мобілізовані ні до яких складових Сил оборони", – сказав Веніславський.

Він нагадав, що за Законом України про військовий обовʼязок та військову службу, молоді люди від 18 до 25 років, які підлягають призову на військову службу і які за станом здоровʼя придатні – мають статус призовників. Вони не підпадають під мобілізацію. Але якщо людина такого віку отримала військово-облікову спеціальність, відслужила в збройних силах, то вона переходить з категорії призовників у категорію військовозобовʼязаних.

Відео дня

"І на цю категорію громадян України вже поширюється закон про мобілізаційну підготовку, вони можуть бути мобілізовані. Відповідно, ті молоді люди, які мали контракт, рік послужили, вони вже є на сьогодні військовозобовʼязаним. І після закінчення контракту, вони можуть бути мобілізовані. Ми з самого початку, коли запроваджували контракт для таких молодих людей, говорили, що вони матимуть право на відпочинок й не будуть мобілізовані протягом року. Цей законопроєкт напрацьований і був готовий до розгляду ще в січні", – додав Веніславський.

Мобілізація в Україні: важливі новини

Раніше Веніславський також анонсував рішення, яке дозволило б мінімізувати кількість конфліктів з ТЦК і питання самовільного залишення частини. За його словами, цим питанням займається міністр оборони України.

Тим часом Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував комплексний іспит для мобілізованих військовослужбовців, які нещодавно прибули з навчальних центрів. За його словами, це дасть змогу виявити прогалини в навичках мобілізованого та донавчити його перед виконанням бойових завдань.

Вас також можуть зацікавити новини: