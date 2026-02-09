Українці розмітають цей кросовер: названо найпопулярніше імпортоване авто у 2025 році

Найпопулярнішою імпортованою автівкою 2025 року став електромобіль.

У 2025 році до України імпортували 444 860 транспортних засобів. Про це з посиланням на Міністерство внутрішніх справ повідомляє Opendatabot.

Оприлюднена цифра на 17% перевищує показники 2024 року. Проте це все ще на третину менше порівняно з показниками до початку повномасштабної війни.

Українці продовжують віддавати перевагу вживаним автомобілям. Зазначається, що понад 70% імпорту у минулому році становили саме машини з пробігом.

Відео дня

Середній вік ввезеного транспорту за рік залишився на рівні 9 років. Для порівняння, у 2021 році середній вік нововвезених автомобілів становив 11 років.

Напередодні повернення податків на імпорт електромобілів, попит на них був дуже високим – торік кожен четвертий автомобіль, що перетнув кордон, був електричним.

Електромобілі навіть випередили дизельні авто за популярністю: 109 309 проти 94 014. Водночас лідерами залишаються бензинові авто, яких ввезли 195 059.

Серед марок найбільший попит мав Volkswagen, тоді як серед конкретних моделей лідером імпорту став компактний електрокросовер Tesla Model Y.

Volkswagen очолює рейтинг у 20 областях. Винятків не так багато. Серед них Одеська область, де перше місце несподівано зайняв BMW, а також Чернігівська та Донецька області – з лідерством Renault. В Херсонській області пальму першості отримав мото-бренд Spark.

Якщо брати до уваги тільки електромобілі, картина стає ще більш однозначною – Tesla очолила рейтинг у 22 регіонах країни, поступившись конкурентам лише у Закарпатській області, де лідирує Volkswagen, та в Сумській, де першість за китайським BYD.

Зазначимо також, що майже кожен п’ятий ввезений автомобіль було зареєстровано у столиці – усього 80 425 машин. На другому місці опинилася Львівщина з 51 730 транспортними засобами. До п’ятірки лідерів також увійшли Київщина (28 179 одиниць), Дніпропетровщина (26 311) та Рівненщина (23 608).

Український авторинок – інші новини

Раніше стало відомо, що українські водії не квапляться з продажем електромобілів, оскільки при покупці нового авто доведеться сплачувати 20% ПДВ. Кількість оголошень про продаж уживаних електромобілів в Україні у січні 2026 року склала всього 6,7 тисячі, порівняно з 11,3 тисячами у березні 2025 року.

Нагадаємо також, що за підсумками 2025 року вітчизняний автопарк збільшився на понад 110,2 тисячі електромобілів, що вдвічі перевищує показник 2024 року. Найпопулярнішими новими електромобілями на ринку 2025 року стали Volkswagen ID.Unyx, BYD Song Plus EV і BYD Leopard 3.

Вас також можуть зацікавити новини: