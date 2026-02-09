США тягнуть вниз видобуток нафти в Росії: Москва втрачає ринок

Видання зазначає, Індія призупинила імпорт російської нафти.

Видобуток російської нафти скорочується другий місяць поспіль. Росії стало важче продавати своє "чорне золото" через санкції США.

За даними джерел видання Bloomberg, минулого місяця країна видобувала в середньому 9,28 млн барелів нафти на день, що на 46 тисяч барелів на добу менше ніж у грудні 2025 року. Журналісти додають, що РФ ризикує поступитися своєю часткою ринку іншим членам ОПЕК+, якщо й надалі скорочуватиме видобутку нафти.

Журналісти звертають увагу, що видобуток російської нафти падає на тлі того, як кількість російської сировини, що зберігається на танкерах, продовжує зростати через американські санкції.

"На початок лютого накопичені обсяги російської нафти у танкерах досягли 143 мільйонів барелів, що майже вдвічі більше, ніж рік тому, і на чверть більше, ніж наприкінці листопада",- підкреслює видання.

До того ж, за даними Bloomberg, всі державні та приватні індійські нафтопереробні заводи призупинили закупівлю російської сировини після того як президент США Дональд Трамп повідомив про можливість укладання торговельної угоди між США та Індією. Видання зазначає, що частина танкерів з нафтою, від якої відмовилася Індія, прямують до Китаю, "однак залишається незрозумілим, скільки додаткових барелів від Москви китайський ринок готовий прийняти".

Крім того, зменшення видобутку російської нафти вдарить і по бюджету Кремля, який залишається залежним від нафтогазових доходів. В цьому контексті Bloomberg нагадує, що нафтогазові доходи російського бюджету у січні впали до п'ятирічного мінімуму через зниження світових цін на нафту, більші знижки для її покупців та зміцнення рубля.

Санкції США проти Росії - останні новини

22 жовтня 2025 року США запровадили санкції проти російських нафтових гігантів "Лукойла" та "Роснефти". Одразу після оголошення Вашингтоном про нові обмеження, один з найбільших покупців російських барелів взяв курс на відмову від них.

Втім, імпорт російських барелів повністю не зупинився, а наприкінці грудня минулого року стало відомо, що США дозволили індійському нафтовому гіганту купувати підсанкційну російську нафту. Вже 2 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що Індія погодилася припинити купувати "чорне золото" у Москви.

8 лютого стало відомо, що індійські НПЗ відмовляються від купівлі російської нафти, але це рішення може бути переглянуте після консультацій з урядом.

