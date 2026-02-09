'Київстар' планує підняти вартість низки тарифів, - ЗМІ

Оператор обіцяє збільшити кількість гігабайтів в роумінгу.

Мобільний оператор "Київстар" планує вже з 1 березня підняти вартість деяких тарифних планів. Зміни стосуватимуться лише архівних тарифів.

Як повідомляє технічна спільнота ринку телекомунікацій "MZU - Мобільний Зв'язок України", збільшення ціни для абонентів може становити від 50 до 90 грн. Зазначається, що зміни стосуватимуться тарифів, які вже недоступні для підключення нових користувачів.

Зміна вартості очікує на сім архівних тарифних планів: "Смачний", "Київстар Комфорт 2018", "LOVE UA Базовий", "LOVE UA Свобода/Свобода 2022", "Безлім Соцмережі", "Без меж lite" та "ТВІЙ Улюблений".

Разом зі зростанням абонплати оператор обіцяє збільшити кількість гігабайтів для користування у роумінгу в межах послуги Roam Like At Home.

Зазначимо, що публічного пресрелізу про зміни тарифів від "Київстар" не було оприлюднено. Але усі абоненти мають отримати деталі в SMS-повідомленнях, починаючи вже з цього тижня.

УНІАН звернувся до пресслужби "Київстар" із запитом щодо підтвердження зміни вартості тарифів. На момент публікації матеріалу відповідь від компанії ще не надійшла.

У грудні минулого року стало відомо про підвищення вартості низки тарифів у "Київстар". Тоді мобільний оператор пояснив підвищення вартості тарифів зростанням вартості ключових ресурсів, зокрема електроенергії для підприємств.

В січні 2026 року в Україні вперше запустили пілотний проєкт технології нового покоління звʼязку 5G у Львові. Тоді повідомлялося, що ця технологія також запрацює в Бородянці, Харкові, а згодом і в інших містах України.

