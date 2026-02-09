Долар послабився, а євро зріс: офіційний курс валют на 10 лютого

Національний банк України встановив на вівторок, 10 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,03 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,12 гривні за один євро, тобто гривня знизилася на 36 копійок. 

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,11/43,14 грн/дол., а євро - 51,22/51,25 грн/євро. 

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 9 лютого подешевшав на 17 копійок і становив 43,23 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 42,75 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні знизився на 17 копійок і складав 51,18 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,50 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" подешевшав на 15 копійок і становив 43,20 гривні за долар, а курс євро в банку знизився на 20 копійок і становив 51,15 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 42,60 гривні, а євро - за курсом 50,15 гривні за одиницю іноземної валюти. 

