Долар послабився, а євро зріс: офіційний курс валют на 10 лютого

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,12 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 10 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,03 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,12 гривні за один євро, тобто гривня знизилася на 36 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,11/43,14 грн/дол., а євро - 51,22/51,25 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 9 лютого подешевшав на 17 копійок і становив 43,23 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 42,75 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні знизився на 17 копійок і складав 51,18 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,50 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" подешевшав на 15 копійок і становив 43,20 гривні за долар, а курс євро в банку знизився на 20 копійок і становив 51,15 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 42,60 гривні, а євро - за курсом 50,15 гривні за одиницю іноземної валюти.

