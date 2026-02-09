Частина енергоблоків АЕС не працює на повну потужність: в Міненерго розповіли подробиці

В ніч проти 9 лютого РФ частково залишила без світла три області

Частина енергоблоків АЕС все ще не працюють на повну потужність після атаки Росії в ніч проти 7 лютого. Про це на брифінгу заявив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

"Наразі атомна генерація все ще частково розвантажена, - зазначив він

За словами першого заступника міністра енергетики, триває ліквідація наслідків двох масованих атак ворога на енергосистему України впродовж минулого тижня.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Відновлення триває як на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, що забезпечують видачу потужності АЕС", - проінформував Некрасов.

Він також зазначив, що через обстріли енергетики в ніч проти 9 лютого без світла залишилися частина споживачів у Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях.

"Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають", - додав перший заступник голови Міненерго.

Він також нагадав, що 9 лютого по всій країни діють графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів.

"Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовані аварійні знеструмлення", - підсумував Некрасов.

Атака РФ на енергосистему України - останні новини

В ніч проти 7 лютого ворог здійснив чергову масовану атаку на енергосистему України. Під ударом опинилися, зокрема Бурштинська та Добротвірська ТЕС. Крім цього, окупанти атакували підстанції та повітряні лінії електропередачі 750 кВ і 330 кВ.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначає, що в разі продовження атак РФ рано чи пізно "покладе" енергосистему України. За його словами, аби цього не допустити слід нарощувати кількість далекобійних засобів ураження та завдавати симетричні "удари відплати" по РФ.

