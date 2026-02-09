Франція передасть Україні нову партію літаків Mirage

Ведеться робота з постачання Україні рекордного обсягу керованих авіаційних бомб AASM Hammer.

Україна очікує на прибуття нової партії французьких багатоцільових винищувачів Mirage 2000. Як йдеться у повідомленні Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook, це є підсумками перемовин Михайла Федорова з міністеркою Збройних сил Франції Катрін Вотрен.

Зокрема, міністри говорили про підсилення української авіації та протиповітряної оборони.

"Французька сторона готується передати Україні літаки Mirage 2000", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, триває робота щодо постачання Україні рекордного обсягу керованих авіаційних бомб AASM Hammer, а також щодо пришвидшення виробництва та постачання протибалістичних ракет Aster. У повідомленні сказано:

"Обговорюється надання Україні далекобійних засобів ураження, зокрема ракет SCALP".

Крім того, підписано Лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння на території України і Франції.

Літаки Mirage для України

Як повідомляв УНІАН, перша партія таких винищувачів прибула на посилення Повітряних сил ЗСУ ще у лютому 2025 року. З березня 2025 року "Міражі" залучаються до збиття російських ракет.

Українські пілоти, які навчені керуванню літаками Mirage2000, будуть швидко переходити на освоєння навичок керування літаками Rafale, адже Україна планує закупити 100 літаків Rafale F4 до 2035 року.

