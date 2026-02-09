Анонсовано нову презентацію ігор Playstation – вона триватиме щонайменше годину

На 60-хвилинній презентації покажуть майбутні проекти для PlayStation 5 і кросплатформу.

Sony анонсувала нову ігрову презентацію State of Play – вона відбудеться в ніч з 12 на 13 лютого о 00:00 за Києвом. Презентація триватиме щонайменше 60 хвилин.

В анонсі сказано, що на State of Play глядачів чекають покази ігор від внутрішніх студій Sony. Крім того, в презентації візьмуть участь компанії-партнери PlayStation і розробники інді-ігор.

З очікуваного: багато нових проєктів для PlayStation 5. Правда, конкретики Sony не дає. За чутками, можуть показати спін-оф God of War у форматі 2.5D у жанрі метроїдванії, третю частину ремейку Final Fantasy 7 і поділитися подробицями про Marvel's Wolverine.

Відео дня

Трансляція традиційно відбудеться на майданчиках YouTube і Twitch.

Поки що останньою презентацією Sony була State of Play Japan в листопаді 2025-го. Випуск повністю присвятили японським розробникам і їхнім новим проектам, які вийдуть на PS5. Тоді, наприклад, анонсували ремейк Dragon Quest VII і доповнення для Elden Ring Nightreign.

За чутками, Sony продовжить життєвий цикл PlayStation 5, а вихід наступного покоління затримається "сильніше, ніж очікувалося". Якщо раніше прогнози вказували на середину десятиліття, то тепер запуск PS6 зміщується до 2028-2029 років.

Вас також можуть зацікавити новини: