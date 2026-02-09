6 тисяч FPV-дронів згоріли за раз: ЗСУ завдали нищівного удару по складу РФ

Підтверджено знищення трьох контейнерів із FPV-дронами та комплектуючими.

Сили оборони України уразили склад боєприпасів і пункт управління противника. Підтверджено знищення складу БпЛА на території Росії. За попередніми даними, згоріло близько 6 тисяч FPV-дронів.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, у ніч на 9 лютого, в районі міста Суджа Курської області РФ уражено пункт управління підрозділу повітряно-десантних військ противника.

Також на ТОТ Херсонської області, в районі населеного пункту Новоолексіївка, уражено склад боєприпасів ворога.

"Окрім того, за результатами попередніх уражень, зокрема складу БпЛА у районі м. Ростов-на-Дону Ростовської області РФ, підтверджено знищення трьох контейнерів із FPV-дронами та комплектуючими. За попередніми даними, знищено близько 6 тисяч FPV-дронів. Пошкоджень також зазнали ще декілька контейнерів із безпілотниками", - йдеться у повідомленні.

Удари по ворожих об'єктах

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого Сили оборони уразили реактивну систему залпового вогню "Ураган" в районі населеного пункту Новомайорське на тимчасово окупованій території Донецької області.

Також наші захисники атакували зосередження живої сили противника в районі міста Часів Яр. На тимчасово окупованій території Запорізької області українські воїни вдарили по зосередженню живої сили противника в районі населеного пункту Рівнопілля.

Також у районі Гуляйполя було уражено пункт управління БпЛА противника. А неподалік населеного пункту Рівне – склад матеріально-технічного забезпечення.

