6 тисяч FPV-дронів згоріли за раз: ЗСУ завдали нищівного удару по складу РФ

Сили оборони України уразили склад боєприпасів і пункт управління противника. Підтверджено знищення складу БпЛА на території Росії. За попередніми даними, згоріло близько 6 тисяч FPV-дронів.
Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, у ніч на 9 лютого, в районі міста Суджа Курської області РФ уражено пункт управління підрозділу повітряно-десантних військ противника.
Також на ТОТ Херсонської області, в районі населеного пункту Новоолексіївка, уражено склад боєприпасів ворога.
"Окрім того, за результатами попередніх уражень, зокрема складу БпЛА у районі м. Ростов-на-Дону Ростовської області РФ, підтверджено знищення трьох контейнерів із FPV-дронами та комплектуючими. За попередніми даними, знищено близько 6 тисяч FPV-дронів. Пошкоджень також зазнали ще декілька контейнерів із безпілотниками", - йдеться у повідомленні.
Удари по ворожих об'єктах
Як повідомляв УНІАН, 7 лютого Сили оборони уразили реактивну систему залпового вогню "Ураган" в районі населеного пункту Новомайорське на тимчасово окупованій території Донецької області.
Також наші захисники атакували зосередження живої сили противника в районі міста Часів Яр. На тимчасово окупованій території Запорізької області українські воїни вдарили по зосередженню живої сили противника в районі населеного пункту Рівнопілля.
Також у районі Гуляйполя було уражено пункт управління БпЛА противника. А неподалік населеного пункту Рівне – склад матеріально-технічного забезпечення.