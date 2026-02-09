Китайські бренди наступають: названо найпопулярніші електромобілі в Україні

Минулого місяця вітчизняний автопарк поповнився 2873 електромобілями (BEV). Про це повідомляє "УкрАвтопром".
Порівняно із січнем минулого року, попит на електромобілі знизився на 21%. Основну частку місячної реєстрації електромобілів склали легкові авто: всього 2740 одиниць (952 нових та 1788 уживаних).
Зазначається, що зі 133 зареєстрованих комерційних електромобілів новими виявилися 37 одиниць.
П’ятірку найпопулярніших нових електромобілів місяця очолив електричний кросовер-позашляховик BYD Leopard 3. На другій позиції опинилася ще одна модель цієї компанії – BYD Sea Lion 06.
Це черговий раз підкреслює активну експансію китайських автомобільних брендів на український ринок. Китайські авто захоплюють ринок завдяки поєднанню низької ціни, функціональності та сучасного дизайну.
ТОП-5 найпопулярніших нових електромобілів січня:
- BYD Leopard 3 – 169 авто.
- BYD Sea Lion 06 – 97 авто.
- Volkswagen ID. UNYX – 96 авто.
- Zeekr 001 – 77 авто.
- BYD Song Plus – 68 авто.
Якщо казати про вперше зареєстровані в Україні вживані електромобілі, то тут картина суттєво відрізняється. Лідером у цьому сегменті став середньорозмірний електромобіль Tesla Model 3. На другій позиції розташувався Nissan Leaf, який вже можна назвати "народною моделлю".
ТОП-5 найпопулярніших вперше зареєстрованих вживаних електромобілів:
- Tesla Model 3 – 219 авто.
- Nissan Leaf – 213 авто.
- Tesla Model Y – 169 авто.
- Renault ZOE – 79 авто.
- KIA Niro – 79 авто.
Інші новини українського авторинку
Раніше стало відомо, що минулого місяця авто з традиційними двигунами внутрішнього згоряння складали близько 58% ринку нових легковиків в Україні. Бензинові автомобілі знову очолили рейтинг: у січні на них припало 34% продажів.
Також повідомлялося, що минулого місяця десять найпопулярніших моделей забезпечили 37% продажів нових легкових автомобілів в Україні. Найбільшим попитом на ринку нових авто користувалися Renault Duster, Toyota RAV4 та Toyota Land Cruiser Prado.