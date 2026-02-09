Discord вводить обов'язкову перевірку віку для всіх: що буде, якщо її не пройти

Така перевірка буде глобальною і торкнеться платформи по всьому світу, а не тільки у Великобританії.

Discord, починаючи з березня 2026 року, вводить обов'язкову перевірку віку для користувачів по всьому світу в рамках нової програми Teen By Default ("Підліток за замовчуванням"). Раніше такі обмеження були випробувані у Великобританії.

Зміни торкнуться як нових, так і вже існуючих акаунтів. Згідно з новими правилами, всі акаунти отримають обмеження, пов'язані з доступом до дорослого контенту, включаючи сервери, поки користувачі не підтвердять свою особу за допомогою документів або відео-селфі.

Якщо цього не зробити, на акаунті буде залучено цілий ряд обмежень. Фотографії і відео з позначкою 18+ будуть розмитими, а доступ до каналів і серверів з віковими обмеженнями буде закритий. Крім того, особисті повідомлення від незнайомців будуть надсилатися в окрему поштову скриньку.

Відео дня

Додатково Discord впровадить модель визначення віку, що працює у фоновому режимі і допомагає зрозуміти, іноді без прямої перевірки, чи належить акаунт повнолітній особі.

Компанія підкреслює, що "документи відразу ж видалять після перевірки", а відео-селфі будуть оброблятися безпосередньо на пристрої.

УНІАН розповідав, що на початку 2026 рокусоціальнімережінесподіванонакрила хвиля ностальгії: користувачі масово публікують старі фото, відео та візуальні ефекти, які були популярні в 2016 році.

Тим часом "зумери" почали замінювати музичні сервіси на кшталт Spotify старими MP3-плеєрами. Ці гаджети цінують за відсутність нав'язливої реклами і стабільний рівень звуку.

