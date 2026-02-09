'Лавина скарг': омбудсман розповів, на які дії ТЦК надходить найбільше звернень

Лубінець повідомив, що з 2022 до 2026 року кількість скарг на ТЦК зросла в 333 рази.

За три роки в понад 300 разів зросла кількість скарг щодо порушень з боку Територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час засідання Тимчасової слідчої комісії ВР (ТСК).

Він зазначив, що у 2022 році до Офісу омбудсмана надійшло 18 звернень від українців щодо порушень з боку ТЦК та СП. При цьому він нагадав, що у 2022 році громадяни стояли в чергах до ТЦК, щоб добровільно приєднатися до Сил оборони України.

Лубінець повідомив, що у 2023 році було зафіксовано 514 звернень, у 2024 році - 3312, а у 2025 році - 6127.

"Якщо порівняти з 2022 роком, то кількість скарг на ТЦК зросла в 333 рази", - підкреслив омбудсман.

Він додав, що кожного року ця цифра фактично подвоюється або потроюється.

"Це вже не поодинокі випадки, а лавина скарг, які свідчать про системну кризу, яку ми терміново повинні усунути", - наголосив Лубінець.

За його словами, серед найбільш поширених скарг - незаконне обмеження свободи пересування під час затримання, поверхневе проведення медичних оглядів ВЛК, порушення при розгляді питання про надання відстрочки, утримання людей в приміщеннях ТЦК до моменту відправлення у військові частини.

"Окремо хочу зазначити, що в нас є не поодинокі випадки щодо незаконного забирання приватних речей, зокрема, мобільних телефонів працівниками ТЦК і СП", - наголосив Лубінець.

Командир ЗСУ заявив про хабарництво в київському ТЦК - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2025 року в Сухопутних військах ЗСУ відреагували на інформацію, яка поширюється у соцмережах, про нібито факти вимагання грошей з військовозобов'язаних в одному з ТЦК та СП.

В офіційній заяві зазначалося, що така ситуація викликає серйозне занепокоєння, попросивши надати детальну інформацію (дата, місце, особи, причетні до інциденту) через офіційні канали зворотного зв’язку або гарячі лінії Сухопутних військ. Наголошувалося, що це дозволить оперативно перевірити факти та вжити необхідних заходів. При цьому наголошувалося, що без офіційного звернення та підтверджених доказів такі звинувачення залишаються суб’єктивними і не можуть бути підставою для розслідування.

У повідомленні додали, що командування Сухопутних військ ЗСУ проводить системну та послідовну боротьбу з корупцією, аби викорінити це явище та забезпечити прозорість у процесі мобілізації.

Зокрема, 7 вересня командир розвідувального взводу 28 бригади ЗСУ під ніком "Ротан Кримський" написав на своїй сторінці у Facebook допис, у якому запевняв, що в ТЦК вимагали від нього хабаря, аби відправити його знайомого саме в його бригаду. За це нібито треба було заплатити 8000 доларів, щоб чоловік потрапив в даний підрозділ служити, а щоб піти додому 30 тисяч доларів.

