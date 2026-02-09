Росіяни отримують заміну для Starlink: Флеш розповів, як розпізнати термінали ворога

За словами фахівця, всі антени російських терміналів виглядають як супутникова тарілка для телебачення.

Надходить інформація про термінове постачання на фронт для російських окупантів терміналів супутникового Інтернету, щоб замінити Starlink. Про це заявив радник міністра оборони України, фахівець із систем зв’язку Сергій (Флеш) Бескрестнов.

"У Росії є кілька провайдерів швидкісного супутникового Інтернету на основі супутників Ямал і Експрес", – зауважив він.

Флеш також пояснив, у чому їх особливість і як їх виявляти. За його словами, усі антени ворожих терміналів виглядають як супутникова тарілка для телебачення діаметром 60-120 сантиметрів. Вони овальної або круглої форми.

Крім того, всі ворожі "тарілки" будуть дивитися на південний схід або на південь (азимут 110-180 градусів). Третя особливість полягає у тому, що візуально вони відкриті, бо на цих частотах захисний чохол, як на Starlink, заважатиме роботі.

Флеш додав, що російські термінали можуть бути винесені в глиб фронту та з'єднані з передовою WiFi-мостом.

Робота терміналів Starlink в Україні

Нагадаємо, компанія SpaceX Ілона Маска на прохання України вирішила обмежити доступ РФ до Starlink. Тепер на території України працюватимуть лише офіційно зареєстровані термінали.

Таке рішення пов'язано з тим, що РФ все частіше застосовувала Starlink для наведення ударів на великі відстані та координації сил.

Радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов передбачив, що росіяни нарощуватимуть на фронті WiFi-мости та робитимуть спроби використовувати LTE в різних варіантах реалізації. Він також казав, що ворог спробує повернутися до супутникового інтернету через супутники "Ямал" і Експресс.

