Росіяни не полишають спроб створити зону контролю вздовж прикордоння: в ЗСУ розкрили деталі

Вчора вдалося вибити загарбників з Чугунівки на Харківщині.

Російські загарбники, незважаючи на втрати, не відмовляються від спроб проведення наступальних дій у прикордонні села Харківщини і Сумщини з метою створення зони контролю. Про це речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов повідомив в етері телеканалу Суспільне.

Ситуація на прикордонні Харківщини

Як зазначив речник, вчора російські загарбники здійснили активну спробу інфільтрації в Чугунівку.

"Довелося попотіти, щоби її нівелювати. Станом на зараз, росіян вдалося вибити з населеного пункту, але вони продовжують намагання туди лізти. І це стандартна, насправді, для росіян тактика тиску вздовж кордону", - повідомив Трегубов.

Зокрема, російські окупанти намагаються створити зону контролю вздовж кордону і активно тиснуть на прикордонні селища. У першу чергу, це стосується як Харківщини, так і Сумщини.

"Чугунівка - це частина цього плану. Це намагання скористатись погодними умовами і намагання намацати слабку ланку в українські обороні, але там, слабкої ланки, на щастя, не виявилось", - наголосив Трегубов.

Водночас, за його словами, інформація моніторингового проєкту DeepState про те, що росіяни нібито просунулися біля Тихого, перевіряється.

Ситуація довкола Вовчанська

Як повідомив Трегубов, ворожі дії не затихали на Вовчанському напрямку.

"Це один з найгарячіших, з найактуальніших напрямків у нас загалом. Там постійно тяжко, бо сам населений пункт Вовчанськ зруйнований. Тим не менш, незважаючи на це, у його південній частині тримаються українські позиції, які росіяни активно намагаються обходити через Вільчу чи атакувати Вовчанську хутори", - повідомив Трегубов.

При цьому, речник додав, що річка Вовча наразі не слугує як перешкода, бо замерзла через низьку температуру. Він додав:

"Поки вона не відтане, ситуація залишатиметься складною. Та навіть після того, як вона відтане, все-одно там просто не буде. Треба розуміти, що там просто знищений населений пункт".

Він уточнив, що загарбники вже понад два роки атакують цю ділянку і втратили величезну кількість особового складу, але не хочуть полишати цю ділянку.

Ситуація в Куп’янську

Речник повідомив, що російські загарбники залишаються в одному конкретному кварталі Куп’янська.

"Кілька десятків осіб у цьому кварталі, трохи північніше центральної частини міста. А у Куп’янську-Вузловому їх і не було. Себто, не те що їх не було, а навіть якісь інфільтраційні групи до нього не доходили. Російські заяви про начебто його захоплення це розрізу з відвертої наркоманії", - повідомив Трегубов.

На його думку, у росіян немає шансів захопити Куп’янськ, але слід очікувати, що намагання і тиск з боку росіян продовжуватимуться.

Також росіяни намагатимуться чинити тиск на плацдарм на схід від Куп’янська. Він наголосив:

"Тим не менше, там їм не щастить останні пів року дуже сильно. Вони жодним чином цей плацдарм не зменшують, і навпаки, вони не тільки несуть там втрати, а й поступово втрачають ті позиції, що в них були".

Речник додав, що бої за район Куп’янська дуже гарячі, але гарячі на користь Сил оборони України.

Ситуація довкола Лимана на Донеччині

Трегубов повідомив, що цей напрямок дуже активний, бо росіяни постійно намагаються скорочувати український плацдарм та інфільтруватися в місто Лиман. "Але з великим втратами і без успіху", - зазначив він.

Відключення Starlink для окупантів

Як повідомив Трегубов, російські загарбники стали дезорганізованішими, через це "скаржаться".

"Але сказати, що в них сильно впала динаміка наступальних дій - не можна. Їх саме зараз багато на добу", - зазначив речник.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, командир підрозділу TERRA у складі 3 армійського корпусу Микола Волохов зазначає, що наразі російські окупанти намагаються зосереджувати зусилля щодо переправлення через річку Оскіл, але Сили оборони їх знищують та перетворюють на добрива.

