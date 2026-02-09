В Раді вирішили взятися за рієлторів: що планують змінити

Нардепка зазначила, що на ринку спостерігається розрив між професійними рієлторами та недобросовісними посередниками.

В Україні готують зміни, які мають вивести з "тіні" ринок оренди житла й забезпечити прозорість рієлторських послуг, повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

За словами народного депутата, голови Комітету з питань державної влади Олена Шуляк, на ринку спостерігається розрив між професійними рієлторами та недобросовісними посередниками, які часто отримують комісію без фактичного надання послуги. Це призводить до обурення громадян і дискредитує професію.

"Ми фіксуємо численні випадки, коли особи, що позиціонують себе як рієлтори, діють нечесно та не виконують своїх обов’язків: не демонструють об’єкти, не перевіряють документи, а лише отримують оплату за те, що клієнт самостійно знайшов на онлайн-платформах. Такі практики викликають обґрунтоване занепокоєння та дискредитують професійну спільноту рієлторів, які надають якісні та фахові послуги", - зазначила Шуляк.

Відео дня

Вона також зазначила, що ринок оренди житла сьогодні перебуває у глибокій "тіні". Офіційно доходи від оренди задекларували лише близько 900 осіб по всій Україні. Основною причиною називають високий рівень оподаткування. Власники житла сплачують близько 23% отриманого доходу, що стримує легалізацію ринку.

Очікується, що запланований законопроєкт передбачатиме значне зниження податкового навантаження для власників житла, яке здається в оренду, що стимулюватиме легалізацію відповідних доходів. А також впровадження прозорих правил рієлторської діяльності і захист прав громадян та підвищення професійних стандартів на ринку.

Оренди житла в Україні - головні новини

Середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві становить 22,5 тисячі гривень за місяць, що на 2% більше відносно грудня 2025 року. При цьому аналітики відмічають, що в столиці збільшується розрив між "підготовленим" та стандартним житлом.

Раніше в Україні зросла вартість оренди та купівлі кімнат. У грудні минулого року медіанна ціна довгострокової оренди кімнати в Україні складала 4 тис. грн., що на 14% більше, ніж наприкінці 2024 року.

Вас також можуть зацікавити новини: