Графіки відключень світла на 10 лютого: коли не буде електроенергії у вівторок

Громадян закликають ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

У вівторок, 10 лютого, в усіх регіонах України протягом доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомили в "Укренерго". Причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

У компанії кажуть, що стан енергосистеми може змінюватися. Інформацію про час та тривалість відключень слід перевіряти на офіційних сайтах обленерго у вашому регіоні.

В "Укренерго" вчергове закликали громадян ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

Новина буде доповнюватися графіками у міру їх оприлюднення.

Ситуація в енергосистемі – головне

Нагадаємо, нещодавно ворог знову здійснив масштабну атаку на енергетичну систему України. Під обстріл потрапили, зокрема, Бурштинська та Добротвірська ТЕС в Івано-Франківській та Львівській областях, відповідно. Окрім цього, були пошкоджені підстанції та лінії електропередачі напругою 750 кВ і 330 кВ.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко попереджає, що у разі продовження атак з боку РФ енергосистема України рано чи пізно може зазнати критичного колапсу.

Він наголошує: щоб запобігти такому сценарію, необхідно нарощувати кількість далекобійних засобів ураження та завдавати симетричних "ударів відплати" по території РФ.

