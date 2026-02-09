Власник Zara, Bershka та Massimo Dutti йде з великих міст України, – ЗМІ

Магазини вже закрилися в Дніпрі, на черзі можуть бути Одеса та Харків.

Компанія Inditex остаточно розірвала договори оренди із ТРЦ Дніпра, долю якого можуть розділити інші великі міста України. Про це повідомляє NV.

Іспанській групі Inditex належать такі бренди, що представлені в Україні: Zara, Zara Home, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho та Massimo Dutti.

До повномасштабного вторгнення РФ магазини брендів Inditex працювали, зокрема, в наступних ТРЦ: Караван та Міст-Сіті у Дніпрі, Дафі та Nikolsky у Харкові та Riviera Shopping City в Одесі. Договори оренди з обома ТРЦ в Дніпрі наразі розірвані.

Inditex розірвав договори оренди з усіма вищепереліченими ТРЦ, крім харківського Nikolsky, каже операційний директор Budhouse Group, якій належить цей ТРЦ, Максим Гаврюшин. Проте його слова спростовують інші власники.

"Ми ведемо переговори з Inditex щодо їхнього відкриття, і договори оренди не розірвані", – говорить генеральний директор одеського ТРЦ Riviera Shopping City Андрій Бринзіло.

Генеральний директор мережі ТРЦ Дафі у Харкові Ігор Скляренко також зазначив, що договори оренди з брендами групи Inditex не розірвано.

Магазини Zara та Bershka в Україні

До початку повномасштабної агресії РФ проти України група Inditex володіла 84 магазинами в нашій країні. Після 22 лютого їхня робота була призупинена. Проте компанія зберегла договори оренди та продовжувала виплачувати заробітну платню своїм українським співробітникам.

Перші розмови про повернення брендів Zara, Bershka та інших від Inditex почалися ще влітку 2023 року.

З квітня 2024 року компанія відкрила перші 20 магазинів своїх брендів у Києві та Львові. При цьому 34 магазини на півдні та сході України залишалися закритими. На березень 2025 року в Україні працювало 77 магазинів компанії.

У день відкриття магазинів у квітні позаминулого року там утворилися величезні черги. Перед цим так само перевідкрила свої торгові точки компанія H&M. Вона також починала з Києва та Львова.

За обсягами виторгу Inditex посідає друге місце на роздрібному ринку одягу України.

