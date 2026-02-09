Європа бʼє на сполох: європейці терміново шукають альтернативу Visa та Mastercard, - FT

Близько двох третин всіх карткових транзакцій в єврозоні здійснюють саме американські компанії.

Європейські посадовці та банкіри попереджають, що домінування американських платіжних гігантів Visa та Mastercard стало критичною вразливістю для Єврозони.

Європа терміново повинна зменшити свою залежність, оскільки у разі погіршення відносин із США американське домінування на європейському ринку може бути використано як зброю, пише газета Financial Times.

Глава Європейської платіжної ініціативи (EPI) Мартіна Веймерт заявила, що Європа залишається дуже залежною від міжнародних платіжних рішень.

"У нас є хороші національні активи, такі як внутрішні платіжні карткові системи, але у нас немає нічого транскордонного. Якщо ми говоримо, що незалежність є настільки важливою, і всі ми знаємо, що це питання часу. Нам потрібно терміново діяти", – зазначила Веймерт.

За даними Європейського центрального банку, Visa та Mastercard обробляли майже дві третини всіх карткових транзакцій у Єврозоні у 2022 році, а 13 країн ЄС взагалі не мають національної альтернативи. Навіть там, де такі системи існують, їхнє використання скорочується.

Європейські чиновники побоюються, що у випадку погіршення відносин зі США платіжну інфраструктуру можна буде використати як важіль тиску.

Банки-учасники EPI у 2024 році запустили європейську альтернативу Apple Pay – цифрову платіжну систему Wero. Наразі платформою вже користуються 48,5 млн людей у Бельгії, Франції та Німеччині, а до 2027 року вона планує розширити свою діяльність на онлайн-платежі та платежі в магазинах.

Паралельно ЄЦБ просуває проєкт цифрового євро (електронного гаманця), що має посилити монетарну суверенність блоку. Якщо цифровий євро ухвалять, усі торговці в Єврозоні будуть зобов’язані приймати його до 2029 року.

Деякі політики вбачають у ньому фундамент для майбутньої європейської версії Visa або Mastercard. Але попри амбіції, є побоювання, що цифровий євро з’явиться запізно.

"Проблема з цифровим євро полягає в тому, що він з'явиться через кілька років, можливо, після закінчення терміну повноважень президента США Дональда Трампа. Тому я думаю, що ми трохи запізнилися", – додала Мартіна Веймерт.

Платіжні системи США у Європі – головні новини

У квітні 2025 року очільниця Європейського центрального банку Крістін Лагард закликала ЄС відмовитися від американської платіжної системи Visa. Вона зазначила, що євро може стати альтернативою долару та принести блоку величезні вигоди.

У вересні 2025 року агентство Reuters писало, що міністри фінансів Євросоюзу погодили дорожню карту для запуску цифрового євро, який, за задумом, має стати альтернативою домінуючим нині американським платіжним системам Visa і Mastercard.

Дискусії щодо цифрового євро, підтримуваного Європейським центральним банком, загострилися цього року, оскільки ЄС прагне зменшити залежність від інших країн у таких ключових сферах, як енергетика, фінанси та оборона.

