Відключення Starlink для ворога: офіцер розповів, що змінилося

Раніше росіяни використовували Starlink на "Молніях", які залітали навіть до 50 км в тил.

Відколи почалося відключення супутникового зв’язку Starlink противнику, військові фіксують менше ворожих дронів в тилу.

Про це розповів Тарас Мишак, старший офіцер комунікації 59-ї окремої штурмової бригади БпС "Степові хижаки" ім. Якова Гандзюка в ефірі Еспресо.

"Можемо сказати, що відколи почалося відключення Starlink противнику, то ми фіксуємо менше ворожих дронів у нас в тилу. Раніше росіяни використовували Starlink на "Молніях", які залітали навіть до 50 км, долітали майже до Павлограда. Ці дрони були як матки й ретранслятори, які скидали по декілька FPV", - сказав він.

Відео дня

За його словами, після прийняття рішення про блокування Starlink армії РФ таких ударів фактично не фіксують

Мишак підкреслив, що у російських пабліках окупанти скаржаться, що у них ліг зв'язок, зупинилося управління підрозділами, на певний період припинилися штурми.

"А як це противник буде обходити, не будемо коментувати, аби в цьому йому не допомагати та не підказувати. На жаль, ворог достатньо хитрий, тому буде спрямовувати всі свої найкращі ідеї для пошуку якоїсь альтернативи. Сподіваюся, що йому це не вдасться", - резюмував офіцер.

Starlink окупантів "ліг" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого міністр оборони Михайло Федоров заявив, що термінали Starlink для росіян заблоковано.

Того ж дня у російських окупантів катастрофа на фронтах у зв’язку з відключенням Starlink.

Радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов розповів: стосовно наших військ з'ясували, що "були проблеми у тих, хто неоперативно подав списки на приватні Starlink".

Вас також можуть зацікавити новини: