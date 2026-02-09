У Трампа відреагували на заяву Зеленського про новий крайній термін для завершення війни

За словами Вітакера, США просто хочуть, щоб Україна і РФ домовилися про припинення вогню.

Постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що Вашингтон не встановлював новий крайній термін для завершення війни в Україні, пише The Guardian.

Відзначається, що так Вітакер відреагував на недавню заяву президента України Володимира Зеленського про те, що США хочуть, щоб Україна і РФ уклали мирну угоду до червня.

"Дедлайн у червні був згаданий президентом Зеленським. Я не думаю, що це щось, що було озвучено США. Ми хочемо, щоб бойові дії припинилися. Ми хочемо, щоб обидві сторони зібралися разом і домовилися про мир. Ми хотіли б, щоб це сталося якомога швидше. Ми просто хочемо, щоб страждання і вбивства в Україні припинилися", - сказав постпред США при НАТО.

Вітакер підкреслив, що в такій ситуації встановлення термінів є "дуже небезпечним".

"Ми хочемо, щоб мирна угода була укладена. Я думаю, що ми просто зробимо це, як тільки все буде готово. Але в кінцевому підсумку обидві сторони, росіяни і українці, повинні будуть погодитися на будь-яку угоду, яка буде укладена", - додав постпред США при НАТО.

У Росії звинуватили США в зміні позиції щодо України

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що "США тепер самі не готові до своїх пропозицій щодо України", зроблених під час зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом на Алясці, яка відбулася 15 серпня 2025 року.

Він заявив, що після саміту в Анкориджі США і РФ нібито мали б перейти до широкої співпраці, але на практиці все навпаки. Глава МЗС РФ запевнив, що Кремль прийняв пропозицію США щодо України, однак що це за пропозиція, уточнити не спромігся.

