Тести показали, скільки насправді працює смартфон з батареєю 10 000 мАг

При середньому навантаженні Realme P4 Power витримав рекордні 25 годин і 35 хвилин.

У січні Realme вивела на ринок смартфон P4 Power з рекордною кремній-вуглецевою батареєю 10 001 мАг. Пристрій вже протестували на час автономної роботи – і він, як і очікувалося, виявився рекордним.

У тесті GSMArena, який імітує усереднений режим використання, смартфон протримався 25 годин і 35 хвилин. Це більш ніж на 2,5 години довше, якщо порівнювати з попереднім рекордсменом OnePlus 15.

В огляді згадується,щов режимі розмови Realme P4 Power витримує 61 годину і 8 хвилин, при перегляді відео – 34 години і 33 хвилини, скролінг соцмереж – 24 години й 46 хвилин. Якщо грати в мобільні ігри, то заряду батареї вистачить на майже 14 годин.

Що стосується конкурентів у своєму ціновому сегменті, то їх Realme P4 Power буквально "знищив". OnePlus15R поступився майже на 4 години, витримавши 21 годину і 36 хвилин. Honor Magic 8 Lite пропрацював 17 годин і 58 хвилин, а Xiaomi Redmi Note 15 Pro відстав майже на 10 годин.

Підсумок: якщо слідувати результатам тестів, можна реально очікувати на 30-50% довший час роботи акумулятора в порівнянні з традиційними смартфонами на 5000-6000 мАг.

Втім, не обійшлося і без нюансів. Так, батареї великих розмірів довше заряджаються при тих же показниках потужності зарядки. Наприклад, OnePlus 15R заряджається до 100% за 53 хвилини, тоді як у Realme P4 Power для повної зарядки буде потрібно приблизно 79 хвилин.

Очікується, що в 2026 році смартфони з батареєю 10 000 мАг стануть звичним явищем. В першу чергу це буде стосуватися моделей середнього класу від китайських виробників.

Тим часом деякі з найпопулярніших флагманських пристроїв ледь долають позначку в 5000 мАг. Наприклад, у Galaxy S25 Ultra акумулятор ємністю рівно 5000 мАг. І, як вказують витоки, він збережеться і в Galaxy S26 Ultra.

