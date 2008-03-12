Діана Дорожкіна представила нову колекцію на Palm Beach Fashion Week

Український дизайнер Діана ДОРОЖКІНА на початку березня представила свою нову колекцію на Palm Beach Fashion Week.

Про це вона повідомила на прес-конференції в УНІАН.

За словами дизайнера, цього року Україна вперше була представлена на цьому знаменитому тижні моди.

На Palm Beach Fashion Week було проведено 13 показів, у яких були представлені як дизайнерські колекції, так і колекції модних будинків. За словами Д.ДОРОЖКІНОЇ, в рамках цього тижня за підтримки ТМ «Status» і фітнес-центру «Sofiyskiy» вона змогла представити свою нову колекцію «от кутюр» «Status».

За словами модельєра, замість запланованих двох показів вона тричі представляла свою колекцію. 1 березня три дизайнери представляли свої колекції, в числі яких відбувся й її дебютний показ колекції «от кутюр», у ході якого було продемонстровано 30 нових моделей. Д.ДОРОЖКІНА розповіла, що при підготовці вбрання було використано кутюрні тканини з вкрапленнями шкіри пітона й крокодила, кращі хутра, декоровані камінням Сваровскі, незвичні мереживні сарафани з оздобленням із норки й спеціально розроблені до цього показу ювелірні прикраси. Модельєр сама виступила режисером показу. Також вона високо оцінила професіоналізм як моделей, так і всієї команди організаторів, які працювали з нею в період її показів.

Д.ДОРОЖКІНА повідомила, що за підсумками участі в Palm Beach Fashion Week за ініціативою представників бутіків Нью-Йорка, Майамі та Сан-Франциско ведуться переговори з офіційним представником Будинку Моди Діани Дорожкіної в Палм Біч про довготривалу співпрацю.

Також американські представники fashion-індустрії запросили українського дизайнера наприкінці березня взяти участь у добродійному шоу, приуроченому до Великодня, а до листопада 2008 року попросили створити колекцію «for old women».