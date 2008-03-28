2,5 квадратні метри - такий розмір найменшої у світі галереї

Тепер Чехію знатимуть не лише як батьківщину смачного пива, але й як місце розташування найменшої у світі художньої галереї. На відміну від своїх помпезних сестер зі світовими іменами, галерея у місті Палхрімов розташувалася на площі 2,5 квадратні метри.

Галерея розташована у комірчині під сходами в музеї чеського містечка Пелхрімова. Це місто відоме завдяки багатьом чудернацьким рекордам, які там встановили. Місцеві мешканці та гості роблять це під час спеціальних кількаденних акцій, які від початку дев‘яностих щороку влаштовують у місті. Найцікавіші з рекордів становлять основу експозиції тутешнього “Музею курйозів та рекордів”.

Тепер же до експонатів на зразок “найбільшого мотка вовни” та “найдовшого шарфа” доєдналася ще й найменша галерея. Ідея її створення належить власникові музею – агентству під назвою “Добрий день”. Його представники запропонували місцевому карикатуристові Любомиру Ванеку – авторові кількох рекордів зі швидкісного малювання – влаштувати персональну виставку. Коли ж йому показали приміщення, де вона розміщуватиметься, художник замислився.

Любомир Ванек, художник: "Спершу я не зовсім розумів, як із цим впоратись. А потім зробив щось на зразок відбору найкращих робіт із мого архіву й вибрав 55 малюнків, наприклад, Луї де Фюнеса та чеського актора Владіміра Меніска, які я малював у 85-му та 86-му році".

Персонажі малюнків, які можна побачити в музеї під сходами – це переважно відомі актори, співаки, спортсмени та політики. Однак, щоб подивитися деякі з них, відвідувачам доводиться лягати на підлогу. Одночасно відвідувати таку виставку можуть не більше трьох гостей. Зараз організатори галереї чекають на представників Книги рекордів Гіннеса, які мають засвідчити, що експозиція – найменша у світі.

"Факти", ICTV