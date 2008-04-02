На звання другої столиці українського гумору замахнулася Полтава

09:07, 02 квітня 2008
Культура
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Пройшла розминка перед грандіозним дійством

І небезпідставно! Адже цей край має славетні традиції у царині самобутнього гумору та блискучої сатири.

Саме Полтавщина дала світові філософа-мандрівника Григорія Сковороду, автора незрівнянної "Енеїди" Івана Котляревського, байкаря Леоніда Глібова, прозірливого письменника-сатирика Миколу Гоголя, славнозвісного гумориста Остапа Вишню, і знаного телевізійного коміка Тарапуньку.

З нагоди Дня сміху у Полтаві влаштували карнавал – учасники перевдяглися у відомих земляків та героїв їхніх творів. Глядачів розважали костюмованою ходою, виступами кмітливих і винахідливих, веселими конкурсами та розіграшами.

А для тих, кого так і не вдалося розвеселити, запровадили штраф – тисяча гривень.

Нинішнє святкування городяни називають розминкою перед грандіозним карнавальним дійством. Його влаштують наступного року, до двохсотої річниці народження славетного полтавця Миколи Гоголя.

ICTV

 

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