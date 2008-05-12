Британська письменниця жаліє, що одержала Нобеля

Британська письменниця Доріс Лессінг висловила жаль у зв`язку з тим, що в 2007 році одержала Нобелівську премію з літератури.

"Усе, чим я займаюся зараз – це роздача інтерв`ю і позування перед фотографами", – заявила 88-річна письменниця. За словами Лессінг, отримання премії зруйнувало її життя.

Письменниця стверджує, що одержану грошову премію – 775 тисяч фунтів стерлінгів – уже майже повністю витратила на дітей, внуків та інших родичів. Залишок грошей, за розрахунками Лессінг, закінчиться через два роки.

Тим часом найближчим часом вийде в світ нова книга Доріс Лессінг – "Альфред і Емілі" (Alfred and Emily). Це імена батьків письменниці. Лессінг каже, що частина написаного в книзі – вигадка, а частина – правда. При цьому вона розповідає, що в неї були складні відносини з матір`ю. "Я не любила мою матір, і вона не любила мене. Вона вважала за неправильне мене абсолютно, і ми ніяк не могли поліпшити ситуацію. Це була трагедія для неї, але не для мене", – стверджує письменниця.

Лессінг народилася у 1919 році в сім`ї британців, які проживали на території нинішнього Ірану. Потім сім`я переїхала до Африки, а після Другої світової війни Лессінг перебралася на історичну батьківщину. Вона двічі побувала заміжньою, відома своїм бурхливим особистим життям.

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