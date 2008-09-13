Кучма на очах своїх однокурсників продемонстрував благодійність

12 вересня під час візиту в Дніпропетровськ засновник Фонду «Україна» Леонід Кучма взяв участь у засіданні Вченої ради Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара (ДНУ ім. О. Гончара) у Палаці студентів, де вручив іменні стипендії кращим студентам фізико-технічного факультету за підсумками літньої екзаменаційної сесії 2008 року.

Стипендіати Фонду «Україна» отримали по 6 тис. гривень, що є одноразовою виплатою за минулий навчальний рік. Серед них: Дмитро Файзулін, Сергій Данилов, Ірина Драголюк, Анастасія Кравченко, Максим Харченко, Павло Фролов, Андрій Рибалко.

Крім професорсько-викладацького складу та студентів ДНУ ім. О. Гончара, на засіданні Вченої ради були присутні однокурсники Леоніда Кучми, випускники фізико-технічного факультету 1960 року.

У своєму виступі Леонід Кучма відзначив, що надзвичайно радий традиційній зустрічі в університеті, з яким пов’язано становлення кожного присутнього у залі як особистості.

Вручаючи студентам стипендії Леонід Кучма зауважив, що недобір на технічні факультети провідних навчальних закладів становить велику проблему для завтрашнього України. «Майбутнє за високими технологіями», - додав Президент України 1994-2005 років.

Допомога Фонду «Україна» обдарованій молоді – це краплина в морі порівняно з тим, що повинно робити суспільство та бізнесова еліта, переконаний Леонід Кучма. «Потрібно спільно докласти максимум зусиль, аби інтелект нації працював на благо України, а не на економіку та процвітання інших країн», - сказав засновник Фонду «Україна».

Леонід Кучма побажав університету й надалі відповідати своєму призначенню щодо виховання інтелектуальної еліти України.

Ректор ДНУ ім. О. Гончара Микола Поляков відзначив, що високий авторитет університету базується на досягненнях випускників. Вітаючи присутніх на засіданні Вченої ради випускників фізико-технічного факультету 1960 р. Микола Поляков сказав: «Сьогодні зустрічаються люди, котрі своєю самовідданою працею, талантом принесли славу Україні та рідному університету, ракетобудівній галузі, створили потужний науково-технічний і виробничий потенціал нашої держави».

Ректор ДНУ ім. О. Гончара повідомив, що виконуючи рішення Вченої ради, мав за честь вручити почесному випускнику, доктору, професору університету Леонідові Кучмі медаль «За вірну службу ДНУ» за №001.

Під час засідання Вченої ради Микола Поляков розповів про міжнародну діяльність, наукову та адміністративно-господарчу роботу університету за останні роки.

Від імені студентів зі словами вдячності виступив 4-курсник Максим Харченко. Стипендіатом Фонду «Україна» студент став уже вдруге. За словами Максима, завдяки потужному професорсько-викладацькому складу університету та високій оцінці досягнень Фондом «Україна» йому вдалося досягти чимало нових звершень протягом минулого навчального року, зокрема, взяти участь у міжнародній конференції «Людина і космос» (м. Дніпропетровськ).

Після завершення Вченої ради відбулася традиційна зустріч Леоніда Кучми зі своїми однокурсниками, випускниками фізтеху-60.

У Дніпропетровську Леонід Кучма також відвідав новий стадіон «Дніпро», де планують проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Відкриття стадіону відбудеться 14 вересня , у День Дніпропетровська.

За матеріалами Фонду «Україна»