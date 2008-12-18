Завтра християни східного обряду відзначають велике свято – Миколая

З давніх-давен наші пращури називали Миколая заступником, владикою усіх земних вод, покровителем моряків і пілігримів.

У цей день не можна нічого робити для себе, а усе – для людей. Традиційно день Святого Миколая відзначають не стільки гуляннями, як добрими справами.

У наших предків також існував звичай запрошувати на Миколая у гості тих, з ким сім’я посварилася. Щоб покласти край суперечці й поновити добрі стосунки.

Солодощі й подарунки на Святого Миколая діти отримують з самого ранку.

ICTV