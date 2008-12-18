Завтра християни східного обряду відзначають велике свято – Миколая
14:48, 18 грудня 2008Культура
0 0
День подарунків і примирення
З давніх-давен наші пращури називали Миколая заступником, владикою усіх земних вод, покровителем моряків і пілігримів.
У цей день не можна нічого робити для себе, а усе – для людей. Традиційно день Святого Миколая відзначають не стільки гуляннями, як добрими справами.
У наших предків також існував звичай запрошувати на Миколая у гості тих, з ким сім’я посварилася. Щоб покласти край суперечці й поновити добрі стосунки.
Солодощі й подарунки на Святого Миколая діти отримують з самого ранку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter