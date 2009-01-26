Юрій Винничук потішив киян чорним гумором і «збоченою» еротикою

19 січня світ гучно відзначав 200-річчя з дня народження одного з найвизначніших письменників, великого містифікатора, і “тата” детективного жанру Едгара Алана По. Україна теж долучилася до святкування. 23 січня у Києві шанувальники американської літератури зібралися у книгарні “Є”, щоб послухати твори По в оригіналі і в українському перекладі.

Жодних скелетів, ані іменинного торта у формі надгробку (так зробили у Балтиморі) – готична атмосфера обмежувалася кількома свічками.

За “оригінальну” частину відповідав відомий літературознавець і перекладач Максим Стріха. Він прочитав англійською уривок із “нетлінного” оповідання “The Golden Bug” (“Золотий жук”).

Далі естафету перехопив знаний український містифікатор пан Юзьо, ширше відомий, як львівський письменник Юрій Винничук. Спочатку він розповів про свій зв’язок із Едгаром По, зокрема про страхи, яких натерпівся вишукуючи у нетрях Філадельфії музей славетного американця. Боже благослови американських поліцейських, які буквально вирятували пана Юрія з рук місцевих покидьків, на чию територію він мав необережність потрапити. А далі перейшов власне до читання По українською, але обмежився маленьким кавалком з “Маски червоної смерті”.

Потім, щоб розворушити публіку, пан Юрій взявся до власних творів, зокрема до “скарбнички чорного гумору” з життєствердною назвою “Ги-ги-и”. Як писав Олександр Бойченко про цю книгу, "85 найрадикальніших Винничукових фантазій, просякнутих абсурдом, чорним гумором і «збоченою» еротикою". Аудиторія значно пожвавішала – раз по раз полум’я свічок колихала хвиля сміху. Пан Юрій завбачливо перекладав “київською” деякі львівські мовні “смаколики”, як то “креденс” і “майтки”. Публіка щиро віддячила автору оплесками.

Готична вечірка завершилася автограф-сесією.

Фото Тетяни Давиденко