Паулс не вірить, що Пугачова піде зі сцени

Відомий латвійський композитор Раймонд Паулс не вірить, що примадонна російської естради Алла Пугачова виконає свою обіцянку і піде з сцени. "Знаючи Пугачову, я можу припустити, що це (обіцянка піти з сцени) такий театральний жест. Трішки шоу. Очевидно, що Пугачова може собі дозволити, більш ніж інші. Вона це заслужила по праву... Подивимося, як розвиватимуться події далі. Все може змінитися воднораз - це ж Алла!", - сказав Паулс в інтерв`ю РІА “Новости”.

Пугачовій 15 квітня виповнилося 60 років. Свій ювілей співачка відзначила великим концертом в "Лужниках". Завершити кар`єру вона має намір великим прощальним гастрольним туром містами Росії і країн СНД. Після припинення концертної діяльності Пугачова планує зосередитися на радіо "Алла", роботі в кіно і написанні мемуарів.