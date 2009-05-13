На початку червня в Києві пройде Фестиваль європейського кіно

З 3 по 9 червня 2009 року в Києві пройде Фестиваль європейського кіно в Україні. У програмі - кращі фільми з 16 країн ЄС.

Кожен фестивальний вечір – дві нові картини. Фільми програми рекомендовані для участі в фестивалі посольствами зарубіжних країн у Україні й розраховані на широку публіку.

Організатори фестивалю стверджують, що українські глядачі вперше побачать таку повну й різноманітну програму кінематографа Європи.

За наслідками опитування громадської думки Інституту соціології НАН України 2008 року, європейський кінематограф, разом з російським і голлівудським, входить у трійку найпопулярніших серед глядачів.

За словами організаторів, покази кіно-хітів з Бельгії, Болгарії, Угорщини, Голландії, Греції, Португалії, Румунії та інших країн примножать цю популярність.

Фестиваль європейського кіно в Україні буде проходить у двох київських кінотеатрах – "Україна" і "Київ".

Організатор фестивалю – Представництво Європейської Комісії в Україні і компанія "Артхаус Трафік" за підтримки посольств країн-членів і кандидатів в члени ЄС.

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