Асканія-Нова піднялась на 14-те місце в «Семи нових чудесах...»

Заповідник «Асканія-Нова», який представляє Україну на світовому конкурсі «Сім нових чудес природи», піднявся з 39-ї на 14-ту позицію в Інтернет-голосуванні за претендентів на це звання у своїй групі.

Відтак, «Асканія» у своїй групі – «Ліси, національні парки, національні заповідники» має реальний шанс вийти до наступного етапу, до якого потрапляють 11 переможців, повідомили УНІАН у прес-службі голови оргкомітету акції «Покажемо світу природні чудеса України», заступника голови Верховної Ради Миколи ТОМЕНКА.

Він закликав усіх «максимально активізуватися в останній місяць голосування і вибороти право українському диву ввійти у півфінал всесвітньої акції».

Цілинний степ «Асканія-Нова» – єдина в Європі ділянка степу, якого ніколи не торкався плуг, – має велику наукову, культурно-пізнавальну і практичну цінність. Біосферний заповідник займає територію близько 11 тисяч гектарів, на якій мешкають кілька сотень видів рослин, тварин і птахів.

Заповідник «Асканія-Нова» є одним з переможців загальнонаціональної акції «7 природних чудес України», що проходила в Україні минулого року. Саме «Асканія-Нова» здобула найбільшу підтримку експертів та посіла перше місце за загальною кількістю набраних балів.

Восени 2008 року Оргкомітет загальнонаціональної акції «7 природних чудес України» вирішив подати до всесвітнього конкурсу «7 нових чудес природи» у якості номінантів переможців експертного та Інтернет-голосування в Україні (Біосферний заповідник «Асканія-Нова» та Національний природний парк «Подільські Товтри»).

Всесвітній конкурс «7 нових чудес природи» (New seven wonders of nature) - сучасна спроба створити список семи найдивовижніших природних місць, організована швейцарською неприбутковою організацією «Корпорація нового відкритого світу» (New Open World Corporation, NOWC) після успіху в організації вибору «7 нових чудес світу», де розглядалися лише штучні споруди.

За результатами підрахунку голосів першого етапу всесвітнього конкурсу, який тривав до 31 грудня 2008 року, «Асканія-Нова» та ще 261 учасник з усіх континентів потрапили до другого туру. Другий етап розпочався 1 січня 2009 року і завершиться 7 липня 2009 року.

Організатори розподілили учасників другого етапу на сім груп, від кожної з них буде обрано 11 переможців, які наберуть найбільше голосів Інтернет-аудиторії – всього 77. Після цього їх розгляне експертна комісія, яку очолюватиме Федеріко МАЙОР, колишній генеральний директор ЮНЕСКО.

21 липня експерти назвуть 21 фіналіста конкурсу. Голосування у мережі Інтернет на фінальній стадії триватиме протягом 2010-2011 років. На цей час також заплановано Всесвітній тур, під час якого організатори відвідають кожен з 21 об’єкта-фіналіста. Сім нових природних чудес світу планується назвати у 2011 році. За оцінками Оргкомітету, у голосуванні можуть взяти участь до 100 мільйонів людей.

