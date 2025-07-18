Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив російському диктатору Володимиру Путіну, що його країна готова прийняти наступний раунд перемовин між Україною та Росією, щойно буде погоджено відповідні дати.
Як повідомили в канцелярії президента Туреччини у соцмережі X, обидва президенти провели телефонну розмову, під час якої обговорили "двосторонні відносини між Туреччиною і Росією, а також регіональні та глобальні питання".
"Президент Ердоган заявив, що початок третього раунду переговорів між Росією та Україною має вирішальне значення, і що Туреччина продовжить проводити переговори у Стамбулі, як тільки будуть визначені відповідні дати для сторін", - йдеться у повідомленні.
Також Ердоган і Путін розмовляли про останні події у Сирії, і президент Туреччини, зокрема, наголосив на тому, що важливо, аби Ізраїль "не порушував суверенітет Сирії", та що потрібно забезпечити стабільність і безпеку в Сирії.
Перемовини між Україною і Росією: актуальні новини
Як повідомляв раніше УНІАН, Ватикан готовий прийняти у себе переговори України та РФ. Відповідну заяву опублікувала пресслужба Святого Престолу після зустрічі президента України Володимира Зеленського і Папи Лева XIV 9 липня. "Святий Отець підтвердив готовність вітати представників Росії та України у Ватикані для переговорів", - йшлося у заяві Ватикану.
На думку першого заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці, формат стамбульських українсько-російських переговорів практично вичерпав себе. Він зазначив, що жодних переговорів у Стамбулі й не було, окрім гуманітарної складової, попри те, що обидві делегації були в одній кімнаті, сиділи один навпроти одного, "але це не були переговори". Як і у випадку з Мінським процесом, зазначив Кислиця, ці зустрічі не призведуть до реального результату.