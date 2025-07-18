Президент Туреччини каже, що його країна готова прийняти наступний раунд переговорів.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив російському диктатору Володимиру Путіну, що його країна готова прийняти наступний раунд перемовин між Україною та Росією, щойно буде погоджено відповідні дати.

Як повідомили в канцелярії президента Туреччини у соцмережі X, обидва президенти провели телефонну розмову, під час якої обговорили "двосторонні відносини між Туреччиною і Росією, а також регіональні та глобальні питання".

"Президент Ердоган заявив, що початок третього раунду переговорів між Росією та Україною має вирішальне значення, і що Туреччина продовжить проводити переговори у Стамбулі, як тільки будуть визначені відповідні дати для сторін", - йдеться у повідомленні.

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Також Ердоган і Путін розмовляли про останні події у Сирії, і президент Туреччини, зокрема, наголосив на тому, що важливо, аби Ізраїль "не порушував суверенітет Сирії", та що потрібно забезпечити стабільність і безпеку в Сирії.

Перемовини між Україною і Росією: актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, Ватикан готовий прийняти у себе переговори України та РФ. Відповідну заяву опублікувала пресслужба Святого Престолу після зустрічі президента України Володимира Зеленського і Папи Лева XIV 9 липня. "Святий Отець підтвердив готовність вітати представників Росії та України у Ватикані для переговорів", - йшлося у заяві Ватикану.

На думку першого заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці, формат стамбульських українсько-російських переговорів практично вичерпав себе. Він зазначив, що жодних переговорів у Стамбулі й не було, окрім гуманітарної складової, попри те, що обидві делегації були в одній кімнаті, сиділи один навпроти одного, "але це не були переговори". Як і у випадку з Мінським процесом, зазначив Кислиця, ці зустрічі не призведуть до реального результату.

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