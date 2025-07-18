Міністр шукає людину, яка могла б очолити відомство.

Віцепрем’єр-міністр України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров хоче створити в українському уряді аналог американського DOGE - департаменту, який відповідав за скорочення державних видатків і яким керував мільярдер Ілон Маск.

Про це посадовець повідомив у соціальній мережі Threads.

Федоров пояснив потребу у такому відомстві тим, що в рамках певних проєктів "потрібно терміново скоротити видатки та оцінити ефективність". У зв'язку з цим він шукає людину, яка очолить напрямок.

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"Планую запустити аналог DOGE для кількох проєктів. Потрібно терміново скоротити видатки та оцінити ефективність. Буду шукати людину, яка очолить цей напрямок", - йдеться у дописі Федорова.

Департамент DOGE у США: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, президент США Дональд Трамп ще до своєї інавгурації, у листопаді 2024 року, оголосив, що буде створено Департамент ефективності державного управління (DOGE), очолити який доручив мільярдеру Ілону Маску і бізнесмену Вівеку Рамасвамі. За задумом це відомство мало на меті "демонтаж урядової бюрократії, скорочення надлишкових правил, скорочення марнотратних витрат і реструктуризацію федеральних агентств". Департамент почав роботу у січні після інавгурації Трампа.

Діяльність Маска на чолі нового Департаменту викликала гнів громадськості та протести через заплановані різкі скорочення персоналу федерального уряду, закриття соціальних програм.

Наприкінці травня, коли Маск ішов з посади очільника DOGE, він визнав, що не виконав обіцянок. Він, зокрема, звинувачував бюрократію в тому, що його відомство не досягло всіх своїх цілей. "Ситуація з федеральною бюрократією набагато гірша, ніж я думав. Я знав, що є проблеми, але, м'яко кажучи, поліпшити ситуацію у Вашингтоні - це дуже складне завдання", - заявив тоді він.

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