Монітори наголосили, що такої атаки на місто "не було давно".

В ніч на 19 липня російська армія завдала по Одесі масованого дронового удару. Як передає кореспондент УНІАН, повітряну тривогу оголосили приблизно о 22:40 п’ятниці. Пізніше моніторингові канали повідомили, що на Одесу та агломерацію сунуть дві групи "шахедів", одна з яких - з боку Чорного моря.

Загалом було понад 20 дронів, які фіксували над Одесою. У місті почалися гучні вибухи, мер міста Геннадій Труханов та очільник ОВА Олег Кіпер попросили людей залишатися в укриттях. Монітори наголосили, що такої атаки на місто "не було давно".

Згодом Труханов підтвердив, що Одесу атакували понад 20 БпЛА, які заходило на місто з різних боків. Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура.

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"Палає житлова багатоповерхівка, рятувальники рятують людей з вогняної пастки", - написав він.

Місцеві жителі повідомили у соцмережах, що в місті вирують пожежі, є пошкодження житлових будинків та відчувається важкий запах гару. Telegram-канали оприлюднили відео пожеж. Палали житлові будинки.

Згодом Кіпер підтвердив, що ворог масовано атакував Одесу безпілотниками.

"Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, багатоквартирних житлових будинків. Всі уповноважені служби розпочали роботу над ліквідацією наслідків атаки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - заявив посадовець.

Удари РФ по Одесі

Як писав УНІАН, вранці 11 липня росіяни завдали дронового удару по Одесі - "Шахеди" фіксувалися в різних районах міста – в середмісті, над морським портом, на Черемушках тощо, й в передмісті. Була пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові та адміністративні будівлі, стайня, автівки. Постраждало багато людей, у стайні поранені коні, загинула одна тварина.

Речник ВМС ВСУ Дмитро Плетенчук тоді сказав, що атаки дронами у світлу частину доби в Одесі не було вже понад 2 роки. За його словами, окупований Крим та морський напрямок росіяни використовують з метою завдання ударів з повітря - окупований півострів періодично використовується для атаки балістикою, для запуску "шахедів" - Чауда та східне узбережжя.

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